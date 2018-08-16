2018-08-16T16:07:23+03:00
Экономика

Компания ВТБ Страхование запустила новый сервис «Курьерская доставка»

При наступлении страхового случая курьер сам приедет к клиенту
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Компания ВТБ Страхование запустила новый сервис «Курьерская доставка», который доступен в рамках продукта страхования портативной и бытовой техники «Все включено».

Новый сервис позволяет владельцу полиса при наступлении страхового случая воспользоваться бесплатными услугами по доставке: курьер приезжает к клиенту в удобные для него день и время, принимает необходимые документы, а также поврежденное устройство и самостоятельно передает их в сервисный центр или страховую компанию.

- Техника является довольно дорогостоящей покупкой. При этом оборудование подвержено различным рискам, которые могут привести к выходу его из строя и необходимости ремонта, что тоже требует значительных финансовых вложений. Наличие страхового полиса может защитить семейный бюджет от непредвиденных расходов. А наш новый сервис «Курьерская доставка» сэкономит время наших клиентов на поездку в страховую компанию и сервисный центр, - заявил заместитель генерального директора ВТБ Страхование Сергей Конкин.

Продукт «Все включено» оформляется при покупке портативной или бытовой техники и покрывает риски, связанные с пожаром, взрывом, стихийными бедствиями, воздействием жидкости, грабежом и др. Договор заключается на срок до 4 лет в зависимости от выбранной программы страхования.

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