В Екатеринбурге начались съемки многосерийного детектива о золотоискателе с Александром Балуевым в главной роли

СЕГОДНЯ 14:11 2018-08-07T16:25:12+03:00

Съемочной площадкой стал аэропорт "Кольцово". До этого кинематографисты работали в Первоуральске, Билимбае и Сергах

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Екатеринбург на несколько дней станет съемочной площадкой для остросюжетного детектива о советском золотоискателе - "Золото Лагина". До этого киноматографисты работали на Чусовой, в Билимбае, в Сергах и Первоуральске, а сегодня обосновались в аэропорту "Кольцово", снимая сцены отлета и прилета главного героя из родного города на прииски.

- На работе воздушной гавани это никак не отразилось. Все рейсы отправляются и прибывают согласно расписанию, - рассказали в пресс-службе "Кольцово". - Мы были рады стать одной из площадок для съемок фильма.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Главный герой - Иван Лагин - роль которого играет Александр Балуев - родился в Сибири и с детства грезил отыскать месторождение "презренного" металла. Найдя его в заброшенном поселке Иван перебирается туда и организовывает прииск.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Но не только Лагин одержим золотом. В поселок начинают стягиваться бывшие зэки и милиционеры. Первые желают обокрасть старателя, вторые - сделать каждый грамм драгметалла подотчетным государству. Параллельно главный герой вынужден давать отпор и чиновникам, пытающимся обвинить его в атисоветчине.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Как Иван Лагин распутает клубок интриг против самого себя можно будет узнать в следующем году. Покажут 16-серийный фильм на канале НТВ.