В Екатеринбурге начались съемки многосерийного детектива о золотоискателе с Александром Балуевым в главной роли
Екатеринбург на несколько дней станет съемочной площадкой для остросюжетного детектива о советском золотоискателе - "Золото Лагина". До этого киноматографисты работали на Чусовой, в Билимбае, в Сергах и Первоуральске, а сегодня обосновались в аэропорту "Кольцово", снимая сцены отлета и прилета главного героя из родного города на прииски.
- На работе воздушной гавани это никак не отразилось. Все рейсы отправляются и прибывают согласно расписанию, - рассказали в пресс-службе "Кольцово". - Мы были рады стать одной из площадок для съемок фильма.
Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
Главный герой - Иван Лагин - роль которого играет Александр Балуев - родился в Сибири и с детства грезил отыскать месторождение "презренного" металла. Найдя его в заброшенном поселке Иван перебирается туда и организовывает прииск.
Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
Но не только Лагин одержим золотом. В поселок начинают стягиваться бывшие зэки и милиционеры. Первые желают обокрасть старателя, вторые - сделать каждый грамм драгметалла подотчетным государству. Параллельно главный герой вынужден давать отпор и чиновникам, пытающимся обвинить его в атисоветчине.
Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
Как Иван Лагин распутает клубок интриг против самого себя можно будет узнать в следующем году. Покажут 16-серийный фильм на канале НТВ.