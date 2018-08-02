2018-08-03T13:30:18+03:00
Экономика

Угольные компании оценили новый экскаватор от «Уралмашзавода»

Модель проходит опытную эксплуатацию на одном из разрезов
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Экскаватор хорошо зарекомендовал себя в работе на сложных объектах. Фото: пресс-служба УЗТМЭкскаватор хорошо зарекомендовал себя в работе на сложных объектах. Фото: пресс-служба УЗТМ
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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) приступил к формированию портфеля заказов на новый экскаватор ЭКГ-35, который проходит опытно-промышленную эксплуатацию на Краснобродском разрезе. На этой неделе месторождение, где работает ЭКГ-35, посетили представители угледобывающей компании АО «Междуречье», чтобы ознакомиться с работой в реальных условиях самого крупного гусеничного карьерного экскаватора российского производства.

Первый образец экскаватора ЭКГ-35, объем ковша которого позволяет за один рабочий цикл загрузить в самосвал более 60 тонны горной массы, был впервые изготовлен ПАО «Уралмашзавод» в 2017 году, опытно-промышленная эксплуатация началась весной 2018 года на Краснобродском разрезе (входит в УК «Кузбассразрезуголь», УГМК-Холдинг).

Пока ЭКГ-35 существует в единственном экземпляре, но на Уралмашзаводе выпуск экскаваторов этой модели считают перспективным направлением: интерес потенциальных заказчиков к машине подобного класса оценивается как достаточно высокий. На этой неделе разрез «Краснобродский» посетила делегация одной из крупных угледобывающих компаний Кузбасса - АО «Междуречье». Ее представителей, в первую очередь, интересовали конструктивные особенности экскаватора, характеристики производительности и их подтверждение в реальных условиях.

По результатам визита, специалисты особо отметили стабильную работу экскаватора, хорошую заполняемость ковша и соответствие продолжительности цикла экскавации заявленным показателям.

Несмотря на то, что ЭКГ-35 находится в опытно-промышленной эксплуатации непродолжительное время, он уже показывает хорошие результаты. Так, на протяжении двух последних месяцев объем его экскавации (отгрузки) составляет более 900 тыс.куб. м. горной массы в месяц. Это соответствует показателям работы зарубежных аналогов и заявленным характеристикам производителя.

- Специалисты отметили и грамотную организацию работы всех служб Краснобродского разреза, и всего комплекса вскрышных работ, что, безусловно, является необходимым условием эффективной эксплуатации ЭКГ-35 и достижения им максимальных показателей производительности, - считает директор по продажам экскаваторного оборудования УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Константин Смирных.

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