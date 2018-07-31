2018-08-01T16:06:40+03:00
Экономика

ВТБ финансирует выпуск вакцин

Размер кредита составил 800 миллионов рублей
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В рамках развития сотрудничества с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) банк ВТБ и ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов», дочернее предприятие ФМБА России, подписали кредитное соглашение на сумму 800 миллионов рублей на срок 5 лет. Соглашение подписано в рамках ранее установленного кредитного лимита на предприятие в размере 2,45 миллиарда рублей.

Средства предоставлены для финансирования инвестиционных проектов института, которые направлены на создание и производство новой продукции, способствующей снижению уровня сезонной заболеваемости населения. До конца 2018 года общая сумма инвестиций ВТБ в данные проекты предприятия составит 1,45 миллиарда рублей.

– Мы сотрудничаем с институтом более 10 лет, предоставляя предприятию полный перечень банковских услуг и продуктов. Наша совместная работа позволяет предоставлять населению качественные и доступные медицинские препараты, тем самым укрепляя здоровье наших граждан, – рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

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