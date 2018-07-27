Принесли флейты, кальяны и телескопы: в Екатеринбурге 300 человек забрались на метеогорку, чтобы посмотреть лунное затмение

27 Июль 23:10 2018-07-30T08:13:10+03:00

С помощью такого устройства можно было разглядеть все кратеры на Луне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На метеогорке в Екатеринбурге аншлаг. С десяти часов вечера сюда подъезжали машины, шла на своих двоих молодежь. Места мало, а желающих посмотреть, как Луна вдруг станет из желтой красной, ну или кровавой, как пишут везде в Интернете, хоть отбавляй. Из-за этого на вершине горы образовалась настоящая автомобильная пробка, причем довольно серьезная. К одиннадцати часам вечера дошло до того, что водители, которые уже поднялись наверх и поняли, что поставить свое авто некуда, не могли сдать назад – ведь там еще 3-4 таких же автомобилиста пытались прорваться вперед.

Некоторые для удобства принесли с собой складные стулья.Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот те, кому посчастливилось найти на самой вершине место, уже раскладывали стулья, собирали кальяны и открывали бутылки со спиртным. В это же время поодаль от них настраивали свои телескопы астрономы. Воистину, кто-то пришел посмотреть на редкое небесное явление, а кто-то просто нашел отличный повод потусоваться в пятницу вечером.

В 23.30 черная тень стала медленно наползать на Луну. Тем временем под Луной светилась не мерцая маленькая красная точка. Это был Марс.

На то, чтобы исчезнуть Луне понадобился ровно час.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Сегодня у нас сразу два редких астрономических явления, – рассказал на месте Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. – Во-первых, это великое противостояние Марса. Он так близко подошел к Земле, что его можно разглядеть невооруженным глазом. Во-вторых, это, собственно, само лунное затмение – самое сильное за 100 лет.

Медленно, но верно Луну «поедала» тень. А на метеогорку пытались заехать все новые и новые машины.

– Мест уже нет! Куда лезете-то? – восклицали люди в толпе.

За романтичное настроение отвечали пришедшие на метеогорку музыканты, которые играли, пока Луна исчезала.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто-то стоял с фужерами, в которых пузырилось шампанское, кто-то играл на флейте на фоне исчезающего светила, а кто-то отстаивал длинные очереди к трем телескопам, установленным астрономами. Один был направлен на Марс, два других на Луну.

– Обалдеть! Все кратеры видно, – сказала одна из девушек, приложившись глазами к окулярам.

– А сколько надо заплатить, чтобы посмотреть? – раздался чей-то голос в хвосте очереди.

– Нисколько. Это бесплатно, – ответили ему те, кто стоял рядом с телескопами.

К телескопам выстраивалась очередь, но за просмотр денег никто не брал.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 00.10 в толпе вдруг закричали: «МКС Летит! Помашите ей ручкой!». И правда, маленькой звездочкой над Луной пронеслась международная космическая станция, на которой сейчас работает свердловчанин Сергей Прокопьев. Защелкали «затворами» смартфоны. Вот только зря – такую крохотную звездочку, в которую превратилась космическая станция, ни один телефонный объектив не возьмет.

– Направляйте на него телескоп, будем через него смотреть! – предложил кто-то в толпе. Но прежде чем кто-нибудь что-нибудь предпринял, МКС уже скрылся в другой стороне неба.

– Эх! Упустили.

В полночь над Луной пролетела Международная космическая станция.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 00.30 люди начали аплодировать. Луна полностью нырнула в земную тень и растворилась среди черного неба. Для того, чтобы исчезнуть целиком ей понадобился ровно час. А о том, где она находилась после этого, можно было узнать только по красной точке Марса. Луна висела прямо над ним, пусть и невидимая. После этого люди стали медленно расходиться. К слову, кровавой, или даже хотя бы красной Луна так и не стала. Максимум – чуточку розоватой.

На метеогорку пришло около 300 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ