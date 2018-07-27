Ночью Екатеринбург увидит самое сильное лунное затмение в этом столетии

27 Июль 08:30 2018-07-30T08:13:10+03:00

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Грядущая ночь, определенно, будет не самой удачной для влюбленных парочек, которые любят посидеть и повздыхать под луной. А все потому, что луны то этой ночью и не будет. Тень Земли сделает ее полностью невидимой. Выглядеть это будет почти как фокус: вот луна есть, а вот ее нет.

- Такое глубокое и длинное лунное затмение произойдет впервые в этом столетии, - поделился Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ. - Луну можно будет обнаружить на небе, только если точно знать где она. Или если точно знать, где находится Марс. У них с луной этой ночью будет противостояние. Если найти на звездном небе Марс, то повыше от него и будет располагаться луна.

Научного интереса это затмение не представляет. Разве что специалисты, смогут проверить, можно ли разглядывая затемненную луну с помощью спектрографа высокой точности определить состав земной атмосферы. Однако зрелище само по себе будет эффектным.

- В 23.30 тень начнет наползать на луну, - рассказал Владилен Санакоев. - В 01.21 в ночь с пятницы на субботу наступит самая глубокая фаза затмения, во время которого луну будет уже сложно отыскать.

Лучше всего затмение будет видно жителям верхних этажей многоэтажных домов, и то при условии, что их окна выходят на юг, потому что именно на этой стороне света оно и произойдет.