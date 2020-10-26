Выпускник электротехнического техникума признал вину лишь в одном эпизоде. Фото: личная страница осужденного в "Одноклассниках"

Свердловский областной суд смягчил приговор 21-летнему жителю Екатеринбурга Владиславу Комарову. Осенью прошлого года парень был признан виновным в двух нападениях на школьниц, таким образом, парень удовлетворял свои сексуальные потребности.

Свое первое нападение Комаров совершил еще в апреле в поселке Совхозный. 13-летнюю Марину (имя детей изменено – прим.ред.) он заметил в супермаркете. Любитель детей проследил за ней вплоть до самого подъезда, где в итоге и напал сзади. Согласно материалам уголовного дела, Влад закрыл рукой рот девочки, чтобы та не смогла позвать на помощь, и стал трогать ее ниже пояса.

Несмотря на возраст Комаров практически не пользовался социальными сетями, а на старых страницах в основном публиковал фотографии своего кумира - футболиста Криштиану Роналду. Фото: личная страница матери осужденного во "ВКонтакте"

Поймать педофила по «горячим следам» не удалось, и через неделю он решился на очередной «подвиг». Вторую жертву он приметил в автобусе, а потом вышел вместе с девочкой на остановке «Академгородок». Сценарий нападения остался прежним. Как выяснилось, Комаров подкрадывался к детям рядом с домами своих родственников. В первом случае он напал на девочку в двух кварталах от дома родителей, во втором – рядом с частным домом своей бабушки, с которой он и проживал.

Изначально суд назначил педофилу 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также 2 года ограничения свободы. В ходе рассмотрения апелляции суд высшей инстанции смягчил наказание.

- Приговор изменен на 13 лет лишения свободы и 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Основаниями для изменения стало несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также неправильное применение уголовного закона, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного суда.

Экспертиза показала, что Комаров нанес девочкам телесные и психологические травмы. Фото: личная страница осужденного в "Одноклассниках"

Стоит отметить, что Комаров признал свою вину лишь в одном из эпизодов .

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