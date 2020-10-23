Тело девушки нашли ночью 16 октября. Фото: читатель "КП"

Недавно «КП-Екатеринбург» писала о том, что в доме напротив здания мэрии, расположенном на проспекте Ленина,29, нашли тело обнаженной девушки. На ее теле были зафиксированы многочисленные синяки. Хозяин квартиры не смог пояснить полицейским личность умершей девушки.

Собственником квартиры, где нашли труп, является некий Андрей Филатов. В прошлом он был неоднократно судим по статьям, связанным с наркотиками. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, девушка скончалась от передозировки наркотиками.

Как рассказали «КП» соседи мужчины, личность Андрея Филатова им хорошо знакома. В квартире он регулярно проводит БДСМ-сессии. На них к нему часто приходят разные люди. Также один из соседей рассказал корреспонденту «КП», что в ночь смерти девушки слышал женские крики о помощи, доносившиеся из квартиры Андрея Филатова.

Но соседи к подобным крикам уже привыкли и не стали вызывать полицию, решив, что в нехорошей квартире опять предаются утехам в стиле БДСМ.

Дом расположен прямо напротив администрации Екатеринбурга. Фото: Гугл-карты

Сейчас в обстоятельствах смерти девушки разбираются следователи СК.

- По факту смерти девушки следственным отделом СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка. Согласно результатам экспертизы, предварительная причина смерти: отравление неизвестным веществом, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального СК.