В доме напротив мэрии Екатеринбурга нашли тело избитой обнаженной девушки

Дом расположен прямо напротив администрации Екатеринбурга. Фото: Гугл-фото

В Екатеринбурге в доме, расположенным на проспекте Ленина,29, который находится напротив мэрии, был найден труп девушки. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 19 октября в четвертом часу ночи. О произошедшем силовикам сообщил врач скорой помощи.

- Давность смерти девушки – 3-6 часов. На ее теле были обнаружены множественные гематомы. Их давность, по предварительным данным, меньше трех суток, то есть, девушка была избита еще при жизни, - рассказал наш собеседник.

Помимо девушки в квартире находилась женщина и мужчина (хозяин квартиры). Последний был неоднократно судим за торговлю наркотиками. Оба они не смогли объяснить полиции ни личность девушки ни то, как она оказалась в квартире.

Одежды у девушки не было. Зато при ней был обнаружен iPhone 6. По предварительным данным девушка скончалась от передозировки наркотиками. Точную причину покажет вскрытие. Сейчас по факту ее смерти проверку проводит СК.

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