Из здания эвакуированы 250 человек. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

В Екатеринбурге в 16:40 начался масштабный пожар. Огнем оказалось охвачено общежитие Горного университета, расположенное на 8 Марта, 84 б.

- К месту пожара стянуты все пожарно-спасательные подразделения города. На месте работает 56 человек, 17 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас спасатели проводят эвакуацию людей из задымленного здания. По предварительной информации эвакуированы около 250 человек. Информации о пострадавших пока нет.

На месте тушения развернули штаб. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Позже в МЧС уточнили, что из здания были эвакуированы 300 человек.

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