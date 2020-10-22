Сейчас пожарные делают поэтажный обход здания. Фото: ГУ МЧС

В ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что стало причиной пожара в здании на 8 марта,84 б. Там находится общежитие Горного университета.

Напомним, возгорание произошло в 16:40. На месте работали 56 пожарных и 17 единиц техники. Узнать о пожаре удалось благодаря сработавшей автоматической противопожарной сигнализации.

- Из задымленного здания эвакуированы 300 человек, из них четыре человека выведены пожарными с помощью масок «Самоспасатель», - уточнил в МЧС.

Несмотря на сильное задымление, огнеборцы обнаружили очаг пожара. Он был на первом этаже. Оказалось, что горел навесной потолок в коридоре. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

- В 17:29 открытое горение в здании общежития ликвидировано, пожарные проводят проливку сгоревших конструкций, - рассказали в МЧС.

Сейчас пожарные проводят поэтажное обследование здания с помощью тепловизора. Дело в том, что в здании есть пустотные перекрытия и деревянные перегородки. Нужно убедиться, что огонь не распространился по пустотам.