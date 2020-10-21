Бывшие постоялицы пансионата рассказали о жизни в нем на федеральном канале. Фото: скриншот эфира

История вокруг Уктусского пансионата для пожилых и инвалидов вышла на федеральный уровень. Все началось после заявления Людмилы Гусевой, женщина утверждает, что ее и еще нескольких постоялиц вынудили сделать операцию, после которой они лишились возможности родить.

Причина – отказ руководства пансионата содержать новорожденных детей за казенные деньги. А тем, кто отказывался, угрожали ссылкой в психо-неврологический интернат. История взбудоражила всю страну, кажется, что такое просто невозможно в XXI веке. Кроме этого принудительная стерилизация запрещена в России законом.

Еще одна бывшая постоялица Татьяна Волкова призналась, что ей удалось родить, но в пансионате ее заставили написать отказ от дочери.

- Либо ты идешь с ней на улицу жить, или будешь жить в пансионате одна, - вспоминает слова заведующей Татьяна Волкова.