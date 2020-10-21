Похороны летчика из Якутска, которого нашли мертвым в центре Екатеринбурга, оплатит авиакомпания

Тело погибшего Русала Валеева отправят в Якутск. Фото: Instagram yura_n_gogolev

Вчера днем, 20 октября, в центре Екатеринбурга обнаружили тело 28-летнего Руслана Валеева, летчика из Якутска. Молодой человек прилетел в столицу Урала еще 12 октября на курсы повышения квалификации, и на следующий день пропал. Поиски велись неделю.

13 октября Руслана госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал источник «КП».

По словам источника «КП-Екатеринбург» в силовых структурах, Руслан запутался в колючей проволоке, расположенной на заборе, когда перелезал его. Он причинил себе много ран и проткнул печень и горло и истек кровью.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

Руслан Валеев начал работать в авиакомпании «Полярные авиалинии» с 2013 года, сразу после того, как закончил Якутское летное училище. Сначала он трудился в должности авиатехника, а затем переучился на бортмеханика. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе авиакомпании, они взяли на себя все расходы по похоронам молодого человека. Тело Руслана привезут в Якутск.

- В Екатеринбург Руслан Леонидович прилетел на повышение квалификации, на инструкторские курсы. То есть, по завершению их, он должен был получить допуск к инструкторству. Он должен был стать бортмехаником-инструктором, чтобы обучать в дальнейшем других бортмехаником, - рассказали в пресс-службе.

По словам представителей авиакомпании, Руслан Валеев был очень ответственным, тактичным и грамотным специалистом. На него возлагали большие надежды.

- Он пользовался большим уважением в коллективе, поэтому его и направили на повышение квалификации, - добавили в «Полярных авиалиниях». – Он был очень перспективным работником.

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