Где в Екатеринбурге купить лекарство от коронавируса: список аптек

Лекарства от коронавируса продаются во многих аптеках Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аптеках Екатеринбурга продают несколько популярных препаратов, которые используют при лечении коронавируса. «КП-Екатеринбург» составила список аптек, где можно приобрести эти препараты.

ТРИАЗАВИРИН

«Живика» – 1 588 рублей (Челюскинцев, 19), 1 528.60 рублей (Ленина, 95; Большакова, 155; Луначарского, 48; Энтузиастов, 27)

«Планета здоровья» – 1 625 рублей (8 марта, 118), 1 645 рублей (Вильгельма де Геннина, 31), 1 675 рублей (Восточная, 13).

ЕМУП «Екатеринбургфарм» – 1 445 рублей (Пехотинцев, 13), 1 450 рублей (Готвальда, 15).

«Лекон-фарм» – 1 688 рублей (Баумана, 51).

«Витаминка» – 1 674 рублей (Папанина, 5), 1 720 рублей (Семихватова, 6).

«Урал» – 1 794 рублей (Большакова, 95).

«Аптека от склада» – 1596 рублей (Сурикова, 48; Заводская, 34; проспект Космонавтов, 23а)

«Валета» – 1 440 рублей (Амундсена, 53; Крауля, 56; Белинского, 132), 1 490 рублей (Советская, 11; Старых Большевиков, 82/1).

Часть препаратов продается без рецептов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСЕЛЬТАМИВИР

«Вита-Экспресс» – 690 рублей (Гагарина, 18; Куйбышева, 21; Репина, 88; Амундсена, 64; Шевченко, 8)

«Живика» – 871,70 рублей (Суворовский переулок, 3)

«Планета здоровья» – 815 рублей (Вильгельма де Геннина, 45), 819 рублей (Сулимова, 28), 851 рублей (8 Марта, 118 и Малышева, 146).

ГРИППФЕРОН

«66 ПЛЮС» – 252 рубля (Белинского, 141А; Родонитовая, 23).

«Лекон-фарм» – 356,50 рублей (Баумана, 51).

«Вита-Экспресс» – 298 рублей (Гагарина, 1; Крауля, 6; Репина, 88; Щорса, 29; Шевченко, 8).

«Витаминка» – 305,55 рубля (Папанина, 5, Семихватова, 6).

Аптека на Павла Шаманова 38 - 300 рублей (Павла Шаманова, 38).

«Мелисса» – 315 рублей (Индустрии, 57/1).

«Планета здоровья» – 362 рублей (Панельная, 9а и Ленина, 24).

ВОПРОС В ТЕМУ

Также в Екатеринбурге этой осенью появился препарат «Арепливир». Можно ли приобрести это лекарство?

Юлия Москалева, заведующая приемного отделения инфекционной службы Горбольницы №40 Екатеринбурга:

- Да, есть такой препарат. Он действует на определенный фермент РНК-вирусов, к которым относится коронавирус. Этот препарат включен в одну из последних клинических рекомендаций. Но все-таки это препарат не для амбулаторного лечения. Он имеет определенные особенности назначения, особенности дозировки. Мы особенно осторожно используем его по отношению к пациентам из групп риска по возрасту или по изменениям иммунитета. В любом случае этот препарат будет назначаться под наблюдением лечащего доктора и только в стационаре на мой взгляд.

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