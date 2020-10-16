В Екатеринбурге поймали налетчиков, которые год назад в Кольцово ограбили «обнальщиков» на 30 миллионов рублей

Преступники напали на мужчин, когда те заходили в здание отеля Angelo рядом с аэропортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце ноября прошлого года на площадке перед аэропортом Кольцово несколько налетчиков устроили дерзкое ограбление. Они расстреляли из травматического оружия двух граждан Киргизии, которые подходили ко входу в отель Angelo и забрали у них сумки с деньгами. Добычей грабителей тогда стали более 30 миллионов рублей. Мы рассказывали о том, почему у граждан Киргизии с собой была столь внушительная сумма наличных. Эти деньги принадлежали торговцам с рынка «Таганский ряд».

Чтобы поймать грабителей силовики тогда вводили в Екатеринбурге план «Перехват». Но результатов он не дал. Грабители скрылись из Кольцово на отечественной десятке. Позже брошенный автомобиль полицейские найдут в районе «Тубдиспансера». Полицейские возбудили уголовное дело по статьей «Разбой».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник в правоохранительных органах, 15 октября силовикам удалось поймать предполагаемых грабителей. За причастность к преступлению были задержаны четыре человека, двое из них – граждане Азербайджана, двое других – имеют российский паспорт.

- Работа по раскрытию данного преступления все это время не прекращалась. Задержать преступников удалось благодаря оперативным данным, полученным сотрудниками уголовного розыска. Также помощь в задержании подозреваемых оказали сотрудники свердловского УФСБ, - рассказал наш собеседник.

Также он рассказал, что точная сумма, которая стала добычей грабителей, была 34700000 рублей.

Сейчас все четверо подозреваемых задержаны. В ближайшие дни суд выберет им меру пресечения.