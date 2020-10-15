Общее количество зафиксированных в регионе случаев - 31 974 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19. Из них 144 – в Екатеринбурге. Общее количество случаев COVID-19 на Среднем Урале достигло 31 974.

- Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 – на аппаратах ИВЛ, - сообщает оперштаб.

На данный момент в больницах области остается 617 пациентов. За последние 24 часа на Среднем Урале от COVID-19 скончались семь человек. Общее число случаев – 672.

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