Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 октября 2020 года

За сутки в регионе от COVID-19 скончались 4 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области зарегистрировано 218 новых случаев COVID-19. Из них 134 – в Екатеринбурге. Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 31 342.

В больницах Среднего Урала остаются 600 пациентов.

- Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое, 145 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе.

За последние 24 часа выписано 151 человек, а общее число выписанных достигло 23 202. Зарегистрировано 4 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 655.

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