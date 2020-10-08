В уголовном кодексе нет ответственности за доработку пневматического оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых 35-летний Алексей Александров. Семьянин и инженер машиностроительного завода. Он угрюмо смотрит в пол. А когда судья зачитывает приговор о пожизненном сроке, едва ли не падает в обморок. Между тем, именно этот человек в августе 2018 года хладнокровно расстрелял двух подруг, которые устроили пикник на горе Уктус в Екатеринбурге. Александров выпустил в незнакомых девушек восемь пуль из пневматического ружья…

В 2017 году в подмосковной Ивантеевке подросток пронес в школу оружие. Зайдя в класс, он открыл стрельбу. От страха школьники начали выпрыгивать из окон. Тогда в больницу попали четыре человека, трое из которых школьники. Позже выяснится, парень стрелял из пневматической винтовки…

Как ни странно, но опасное оружие продается в свободном доступе. Чтобы купить пневматику достаточно всего лишь иметь с собой N-ую сумму денег и паспорт. Да и тот просят далеко не всегда. Попытки на законодательном уровне ужесточить бесконтрольную продажу пневматики пока ни к чему не приводят.

Алексей Александров признался, что стал убийцей из-за издевательств в школьные годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБОЙНАЯ СИЛА ПНЕВМАТИКИ

По факту рынок продажи пневматического оружия в России сейчас практически не контролируется. По закону без лицензии можно приобрести только оружие с дульной мощностью до 7,5 джоулей. Но даже такое может травмировать человека.

- Медицинскими исследованиями подтверждено, что даже мощность от 0,5 до 3 джоулей достаточно опасна для здоровья, - объясняет депутат Айрат Фаррахов. В прошлом он работал хирургом, а затем занимал пост министра здравоохранения Татарстана. - Попадание пули в глаз может привести к тяжелейшей травме, потере глаза и инвалидности. Кроме того, пневматика такой величины часто является точной копией боевого оружия. В этом случае она становится вдвойне опасна.

Но производители пневматики на это закрывают глаза. Более того, на практике они даже предлагают клиентам самим увеличить мощность оружия. Например, в комплект с винтовкой часто кладут более мощную пружину. В итоге убойная сила оружия увеличивается в разы.

- Людям просто интересно что-то «докрутить», разобраться в устройстве винтовки, - считает генеральный директор «Московского завода высокоточного оружия» («МЗВО») Михаил Горелик. – Такой тип людей покупает машины и начинает ее «допиливать», не для того, чтобы она лучше ездила, а просто, чтобы в ней «поковыряться». В какой-то степени это выпуск энергии для определенной части наших «Кулибыных».

Ряд производителей умышленно занижает дуэльную мощность винтовок и пистолетов до 3 джоулей. Такие чаще всего можно встретить в продаже, поскольку в этом случае «ствол» даже не считается пневматикой. На юридическом языке он называется «изделием конструктивно схожим с пневматическим оружием» и его продажа разрешена даже подросткам, не достигшим 18-летнего возраста.

Конструктивно схожие изделия могут продаваться в любом магазине Фото: Аца КОШТЭ

- Во-первых, она может продаваться людям до 18 лет и без паспорта, во-вторых, и это самое главное, ее могут изготавливать компании, не имеющие лицензии на изготовление оружия, - разъясняет Михаил Горелик. – У нас, например, такая лицензия есть, но на рынке много тех, у кого ее нет, так как получить ее - довольно сложно. А так вы можете открыть ИП или ООО, и без проблем начать производить конструктивно схожие с оружием изделия. Еще один важный момент, продавать их тоже можно в магазинах, не имеющих лицензии на торговлю оружием, например, в спортивном магазине.

ПРАВОВОЙ КАЗУС

Согласно закону «Об оружии» в России запрещена переделка и доработка огнестрельного оружия, но про пневматику в нем ничего не сказано. Доработкой «стволов» занимается огромное число специалистов – от «кустарей» до владельцев крупных мастерских.

Тот же Алексей Александров, известный в Екатеринбурге, как «уктусский стрелок», самостоятельно доработал винтовку, превратив ее в орудие убийства. Дульная энергия его «ствола» равнялась 50 джоулям (это в два раза выше, чем разрешенная мощность для охотничьей пневматики!). Апгрейд винтовки убийца произвел вполне легально.

Сергей Мальцев занимался поиском «уктусского стрелка», а после поимки убийцы проводил с ним допросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Изделия с дульной энергией до 3 Дж продаются, как игрушки – без лицензии, - рассказывает начальник первого отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Сергей Мальцев. Именно он возглавлял следственную группу, занимавшуюся поиском «утусского стрелка». - Они являются «конструктивно схожими с пневматическим оружием». Это вроде бы не страшно. Но производители приспособились, и эти «игрушки» до 3 Дж путем нехитрых манипуляций могут превратиться в мощное орудие убийства. В нашем случае, например, на выходе было 50 джоулей, а скорость полета пули массой 1,6 граммов составила 250 метров в секунду. Но за незаконное владение, изготовление и переделку (увеличение мощности) такого оружия в уголовном кодексе ответственности нет.

Законом запрещена доработка огнестрельного оружия, но про пневматику там ничего не сказано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законотворцы пытались навести порядок в сфере продажи пневматики в 2017-м. Как раз после стрельбы в школе в Ивантеевке. Тогда трое депутатов Госдумы вносили на рассмотрение законопроект, который предполагал поправки в закон «Об оружии». Одним из них был Айрат Фаррахов.

- Мы добивались запрета продажи пневматики от 0,5 до 3 Дж для людей моложе 18 лет. И тогда эту инициативу поддержало МВД России, но реализация закона оказалась невозможной из-за нехватки средств, - говорит депутат. – Конечно, финансовые затраты будут, ведь потребуется новое экспертное оборудование, чтобы определять более низкий уровень мощности оружия. Возможно, потребуется дополнительные штаты сотрудников.

По словам Айрата Фаррахова, сейчас поправки в закон находятся в стадии доработки. Не исключено, что ужесточить продажу пневматики поможет и случай с «уктусским стрелком».

Пневматику в 3 Дж могут купить даже дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Прокурор Свердловской области внес в Генеральную прокуратуру предложение ужесточить продажу пневматики, - говорил после приговора Сергей Мальцев.

Возможно, Генпрокуратура выступит с законодательной инициативой.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНА УБЬЕТ ОТРАСЛЬ

Если поправки, касательно пневматики все-таки введут, то рынок ждут большие изменения.

- Если сравнивать наше законодательство с законодательством других стран, то в плане пневматики оно у нас итак одно из самых жестких в мире, - считает гендиректор «МЗВО» Михаил Горелик. – Поэтому я считаю, что дальше «закручивать гайки» - не нужно. У нас основная проблема в другом – в том, что людям просто негде пострелять. Отсюда и несчастные случаи.

Как минимум покупателей обяжут получать лицензию. А это, по словам Михаила Горелика, пагубно скажется на производителях. Во-вторых, ужесточение закона приведет к тому, что рынок наводнят кустари, ведь желание пострелять у людей никуда не уйдет.

- Люди будут не готовы покупать пневматику в данном формате – по лицензии. Пневматическая отрасль просто убьется! Закручивание гаек приведет к «самоделкам» и усилению черного рынка. А сделать что-то самостоятельно – вообще не вопрос, - продолжает он. – Посмотрите «Брат-2», там показано, как можно самостоятельно изготовить оружие из водопроводной трубы, в 80-е годы дети сами делали пневматику из велосипедных насосов… Я считаю, что нужно культивировать оружейную культуру, максимально легализовать этот рынок.

Вместе с тем, Михаил Горелик не против того, чтобы продавцов пневматики на законодательном уровне обязали записывать паспортные данные покупателей. Ведь сейчас даже при покупке данного вида оружия паспорт требуют не всегда. Ради эксперимента, «Комсомолка» прозвонила 10 оружейных магазинов. И только в одном нам ответили, что при продаже винтовок до 7,5 Дж необходим паспорт. В остальных случаях продавцы сказали, что это не обязательно, так как закон от них этого не требует.

- Возможно, коллеги по рынку проклянут меня за эти слова, но я считаю, что если пневматика будет записана на человека, то ничего плохого в этом нет, - добавляет Горелик. – Но купить пневматику человеку должно быть легко (не должно быть, как с огнестрельным оружием). Например, лицензирование по водительскому удостоверению. В этом случае понятно, что человек не алкоголик, не наркоман (раз у него есть водительское удостоверение) и ему уже есть 18 лет. Это можно организовать достаточно просто и в этом случае покупатель будет чувствовать ответственность.

КСТАТИ

Сколько стоит пневматика

В среднем цена пневматических винтовок начинается от 4000-4500 тысяч. Верхней планки по большому счету нет. Существуют модели пневматики стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Как правило, это винтовки типа РСР (Pre-Charged Pneumatic) с автоматической подкачкой. Стрельба происходит за счет сжатого воздуха, который находится в резервуаре. Давление в нем составляет 200—З00 атмосфер и нагнетается насосом или за счет заправленного баллона.

«Уктусский стрелок» убил двух девушек именно из винтовки типа РСР.