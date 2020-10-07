Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 октября 2020 года

С этой недели в регионе действуют новые ограничения Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Свердловской области за сутки подтвердились 179 случаев коронавируса. Таким образом, всего с начала пандемии на Среднем Урале заболели 30 342 человек. Выписаны 120 человек, общее число выписанных достигло 22 503.

- Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 104 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

За последние 24 часа от COVID-19 скончались пять человек. Общее число случаев – 627.

Напомним, что с этой недели в области действуют новые ограничения. Кроме этого губернатор Евгений Куйвашев рекомендовал отправить 30% сотрудников на удаленную работу.

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