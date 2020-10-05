Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 октября 2020 года

Число заболевших растет с каждым днем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Свердловской области выявили 175 случаев коронавируса. Больше половины заболевших из Екатеринбурга – 85 человек. Таким образом, общее число случаев на Среднем Урале достигло 29 987. Отмечается, что в больницах области находятся 599 человек.

За последние 24 часа было выписано 106 человек. Общее число выписанных - 22 270.

- Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое, 100 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе

Кроме этого зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 615.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)

,