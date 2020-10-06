Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 октября 2020 года

Тем временем в Москве антирекорд - 1049 госпитализированных в сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19 в Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 30 163.

Сейчас в больницах области находятся 554 человека.

- Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 55 – на аппаратах ИВЛ, - отметили в свердловском оперштабе.

За последние сутки было выписано 113 человек, общее число выписанных достигло 22 383. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 622.

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