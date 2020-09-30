Погибшим под Екатеринбургом водителем КамАЗа оказался молодой отец

С момента получения прав у него было всего шесть негрубых нарушений. Фото: СОЦСЕТИ

Погибшим на Челябинском тракте водителем КамАЗа оказался 26-летний житель Екатеринбурга Евгений Шавкунов. У мужчины осталась жена и двухлетний сын. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Металлическая конструкция практически сплющила кабину «КамАЗа». Выжить в такой ситуации практически невозможно. По данным МВД, погибший - Евгений Шавкунов имел водительский стаж восемь лет. С момента получения прав у него было всего шесть негрубых нарушений, - заявил полковник Валерий Горелых.

У Евгения осталась жена и маленький ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что во время проезда под мостом у грузовика открылся кузов. Пешеходный мост упал прямо на кабину КамАЗа. Под тяжестью конструкции ее полностью смяло.

- В результате ДТП конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля, - рассказали в МЧС. - На место происшествия выезжали специалисты дорожных служб с тяжёлой техникой для подъема надземного перехода и восстановления автомобильного движения.

Евгений Шавкунов, как и его супруга Ольга, учился в Уральском государственном университете путей сообщения. В 2016 году его призвали в сухопутные войска.

У Евгения не было шансов выжить. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Наша редакция попыталась связаться с женой Евгения, но на момент публикации девушка не ответила.