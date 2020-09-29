Андрей Макаревич записал обращение в поддержку тяжелобольного малыша из Екатеринбурга

Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации ОДКБ № 1. Фото: предоставлено родителями Миши Бахтина

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал обращение в поддержку тяжелобольного Миши Бахтина из Екатеринбурга. У малыша выявили спинальную мышечную атрофию. Для лечения требуется уникальный в своем роде препарат «Золгенсма», заветный укол стоит порядка 160 миллионов рублей.

На сегодняшний день семье Миши удалось собрать 41 756 000 рублей. Одним из первых сбор средств поддержал бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

Кроме этого минздрав Свердловской области начал помогать с курсом препарата «Спинраза». Но его, в отличие от «Золгенсма», нужно принимать на протяжении всей жизни. Сейчас Миша в реанимации, но врачи отмечают положительную динамику после второго укола препарата.

Мальчику 2,5 месяца, а заветный укол нужно поставить в течение шести недель.

- У нас уникальный случай, - рассказал «КП» отец мальчика Дмитрий Бахтин. - Миша - первый в России ребенок, которому удалось так рано поставить диагноз. Специалисты пришли к выводу, что если поставить укол «Золгенсма» до 4 месяцев, то болезнь можно будет побороть.

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