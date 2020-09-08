Свердловский минздрав купит дорогостоящее лекарство маленькому екатеринбуржцу с СМА

Ребенку с СМА начнут делать инъекции уже на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители маленького Миши Бахтина, у которого подтвержден диагноз редкого наследственного заболевания, попросили помочь с оплатой лечения свердловский минздрав. Лекарство, которое необходимо для лечения малыша с СМА, стоит 32 миллиона.

- В министерство здравоохранения Свердловской области обратились родители Миши Бахтина с просьбой как можно оперативнее обеспечить необходимым лекарством - спинразой, - рассказали в минздраве Свердловской области.

К ситуации подключился не только минздрав, но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первую инъекцию Мише сделают уже на этой неделе.

Напомним, недавно мы писали, что минздрав оплатит лечение пятилетней Кати с тем же заболеванием. Правда. чтобы получить лекарство родителям девочки пришлось обращаться в суд.