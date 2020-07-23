2020-07-23T12:58:06+03:00
Здоровье

«Уколы нужно делать всю жизнь»: семья следователей из уральской глубинки отсудила лекарство за 50 миллионов для тяжелобольной дочери

В ноябре 2016 года у маленькой Кати диагностировали спинальную мышечную атрофию. Вопреки примеру многих семей родители девочки не стали объявлять сбор денег, а начали добиваться помощи от минздрава
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В силу своей работы родители девочки попросили не показывать их лица. Фото: архив семьиВ силу своей работы родители девочки попросили не показывать их лица. Фото: архив семьи
Изменить размер текста:

Рождение долгожданной дочки Кати летом 2015 года стало главным событием в жизни Юлии и Сергея Петровых (фамилия родителей и имя ребенка изменены по просьбе героев – прим.ред.) из поселка Арти, что в 180 километрах от Екатеринбурга.

Но с первых месяцев жизни пара замечала, что малышка не так активна, как другие детишки. Ходить к полутора годам Катенька так и не могла, лишь иногда вставала на ножки, сильно опираясь на диван.

- В районной поликлинике нам сначала вообще поставили диагноз ДЦП, - вспоминает мама девочки. – Но там была молодая и неопытная девушка врач, я сразу не поверила в ее догадки. Поехали в частный медицинский центр в Екатеринбурге. Там почти сразу диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА).

Катя смогла получить жизненно необходимый препарат лишь на пятом году жизни. Фото: архив семьи

Катя смогла получить жизненно необходимый препарат лишь на пятом году жизни. Фото: архив семьи

Опасность этой болезни заключается в том, что если вовремя не начать курс лечения из дорогостоящих препаратов, может наступить паралич и отказ работы легких. За последние годы в России было сразу несколько громких история вокруг детей с СМА. Одна из них развернулась вокруг Ани Новожиловой, которой оплатил лечение бизнесмен-меценат Владимир Лисин. Единоразовый укол американского препарата «Золгенсма» стоит 160 миллионов рублей и является самым дорогим лекарством в мире.

Но есть также и зарегистрированный в России препарат «Спинраза», его стоимость оценивается в 45-50 миллионов за первый годичный курс из шести уколов.

Как правило, семьи тяжелобольных детей обращаются в благотворительные фонды и активно собирают деньги через соцсети. Но семья Петровых выбрала иной путь. Силовики решили не надеяться на случай и стали обивать пороги больниц и минздрава. Но ответ был один – такие препараты не входят в перечень предоставляемых бесплатно.

Катя на прогулке с бабушкой. Фото: архив семьи

Катя на прогулке с бабушкой. Фото: архив семьи

- Как показывает практика, в России добиться получения «Спинразы» можно лишь через суд. О «Золгенсма» речи даже не идет. Служители Фемиды всегда должны вставать на сторону семьи, руководствуясь тем, что жизнь ребенка дороже затраченных на лекарство средств. Я никогда не стыдилась диагноза своей дочки, но устраивать массовый сбор денег не хотелось. Тем более мы с мужем работаем в следственных органах, - объясняет Юлия Петрова.

И план сработал. Весной этого года Ленинский суд Екатеринбурга обязал свердловский минздрав купить для Кати пять упаковок «Спинразы». Но чиновники решили отстаивать бюджетные деньги до последнего и подали апелляцию.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, отклонила довод апелляционной жалобы об обеспеченности ребенка-инвалида лекарством. Его закуплено пять упаковок вместо необходимых шести. Вместе с этим принимая во внимание, что задержка или пропуск введения дозы повлечет за собой сбой курса лечения, судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о необходимости возложения на ответчика обязанности по обеспечению ребенка-инвалида лекарством в количестве и дозах, рекомендуемых медиками, - отмечают в Свердловском областном суде.

Кате уже поставили четыре укола, следующий ей необходим в ноябре. Сейчас девочка считается инвалидом-детства, но по достижению 18 лет ей присвоят первую группу, так как СМА – неизлечимая болезнь.

Малышке уже поставили четыре укола. Фото: архив семьи

Малышке уже поставили четыре укола. Фото: архив семьи

- Все эти препараты направлены лишь на одно – остановить прогрессирующую болезнь. Они не могут сделать лучше. Дочка стала уверенней сидеть, держать кружку с водой, поворачиваться в положении лежа, стала звонче кричать. Но уколы «Спинразы» нужно делать всю жизнь, иначе она просто умрет.

Мы также обратились за комментарием в региональный минздрав, но там заявили, что «не могут обсуждать решения суда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне больно смотреть, как он слабеет»: многодетная мать из Екатеринбурга спасает смертельно больного сына с СМА. Для двухлетнего Саши Лабутина необходим самый дорогой в мире препарат за 160 миллионов рублей (подробнее)

«Я не верю, что так бывает»: многодетную мать из Екатеринбурга, которая воспитывает сына с СМА, поздравили с Днем защиты детей. У Юлии Лабутиной у младшего сына тяжелая генетическая болезнь. Сегодня малышу закрыли сбор на реабилитацию (Подробнее).

Нужно самое дорогое в мире лекарство: звезды шоу-бизнеса объединились, чтобы спасти умирающую малютку из Екатеринбурга. У Ани Новожиловой редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия (подробнее)

Родителям девочки с СМА из уральской деревни, собирающим 160 миллионов на лечение, поможет администрация президента РФ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Уколы нужно делать всю жизнь»: семья следователей из уральской глубинки отсудила лекарство за 50 миллионов для тяжелобольной дочери
В ноябре 2016 года у маленькой Кати диагностировали спинальную мышечную атрофию. Вопреки примеру многих семей родители девочки не стали объявлять сбор денег, а начали добиваться помощи от минздрава
Арбуз: польза и вред для здоровья
Каждое лето все с нетерпением ожидают появление арбузов на рынках. Польза данного продукта безусловна, особенно в жару. Однако при некоторых заболеваниях арбуз может нанести вред. Узнаем, как правильно выбрать арбуз и что из него можно приготовить
Хроники пандемии COVID-19: как частные лаборатории заходили на рынок
Пандемия COVID-19 поставила государство перед сложной задачей - организовать массовую диагностику новой инфекции в сжатые сроки. К вызову подключились и частные лаборатории, которые столкнулись с лавиной проблем, в том числе неочевидных
Рак яичников: симптомы, причины, лечение, стадии, профилактика
Рак яичников часто смертелен, потому что, как правило, диагностируется на поздних стадиях. На ранних стадиях симптомы обычно отсутствуют, а на поздних имеют неспецифический характер. Расскажем, кто находится в группе риска и как не допустить развитие неду
Как спастись от жары без кондиционера
Если лето выдалось жарким, жильцам квартир, в которых нет кондиционера, приходится идти на различные ухищрения, чтобы не «свариться» в своих четырех стенах. «Комсомолка» предлагает самые действенные способы пережить летний зной
Три анализа для коронавируса: как устроена диагностика инфекции
Для выявления коронавирусной инфекции можно сдать разные анализы: мазок на COVID-19 и кровь из вены для анализов на антитела IgM и IgG. Чем отличаются эти исследования и для чего они нужны, разбираемся вместе с Лабораторией «Гемотест»
Красный Крест объявил о нехватке донорской крови из-за пандемии COVID-2019
В преддверии Всемирного дня донора Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призывает людей по всему миру обратить внимание на нехватку донорской крови и необходимость в новых донациях
Новости 24
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего салон сотовой связи
В Екатеринбурге неизвестные взорвали и ограбили банкомат
От завода к городу: Музей истории Екатеринбурга готовится к первым посетителям
На Урале разыскивают двух мужчин в сланцах и зимних ботинках
МегаФон поможет удаленно контролировать здоровье
На свердловской трассе «Лада» насмерть сбила женщину
Полицейские задержали банду уральцев, грабивших пенсионеров
От коронавируса погибли еще три уральца
В Екатеринбурге задержали политолога Крашенинникова
«Ласточка» Екатеринбург – Тюмень возвращается в расписание
В Екатеринбурге на два месяца перекрывают улицу Авиационную
Стало известно, когда откроется музей Ельцин Центра
На нужды пострадавших жителей Нижних Серег выделили шесть миллионов
Жители Екатеринбурга пожертвовали пострадавшим от потопа жителям Нижних Серег тонну одежды и продукты
В Нижних Сергах после потопа без электричества остаются четыре дома
Из Екатеринбурга запускаются ежедневные рейсы в Самару
Работы продолжаются: в Нижних Сергах после потопа откачали 57 тысяч кубометров воды
В честь автора «Уральской рябинушки» назовут улицу в Екатеринбурге
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до конца лета вводят реверсивное движение
В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи
На Урале водителя грузовика поймали на взятке в 15 тысяч
Хроники пожара в «Денежкином Камне»: площадь возгорания выросла до 25 гектаров
«Выносили на руках»: на Урале из горящего дома эвакуировали 13 человек
На Урале в двух ДТП пострадали девятилетняя девочка и годовалый малыш
Конец недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливым
Заболевших нет только в Таборинском районе: карта COVID-19 на Среднем Урале на 22 июля 2020 года
Как будут работать музеи Свердловской области после снятия ограничений
В Екатеринбурге почти три месяца ищут 33-летнего мужчину