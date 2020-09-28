«Забор я не ломал»: екатеринбуржцы пожаловались в полицию на работу уличного художника «Кольца всевластия»

Фото: предоставлено Андреем Люблинским

Вокруг фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурга снова скандал. В этот раз отличился не Покрас Лампас со своим «Супрематическим крестом» на Уралмаше, а другой питерский художник – Андрей Люблинский. Жители столицы среднего Урала пожаловались на новый арт-объект и даже написали заявление в полицию.

Яблоком раздора стала работа с названием «Кольца всевластия», которую Люблинский создал во время фестиваля. 21 сентября во дворе дома на Ленина, 52 появилась инсталляция на заборе в виде желтых колец. Но жителям этих домов идея не понравилась, потому что он установлен на памятнике архитектуры. Теперь они требуют разбирательства правоохранительных органов.

- Ситуация неоднозначная, учитывая, что забор я не ломал, там просто отсутствовала одна секция, куда и была вмонтирована моя работа. Предвосхищая вопросы, скажу сразу – локация была согласована с городской администрацией, более того – дыра в заборе много лет особо никого не волновала. Ни для кого не секрет, что многие памятники архитектуры находятся зачастую в плачевном состоянии, и благодаря инциденту (не знаю, как ещё обозначить произошедшее), на проблему (в одном конкретном месте) обратили внимание. То, чем я занимаюсь – это временные инсталляции, поэтому рано или поздно конструкция будет демонтирована. И, наверное, самое главное – прямо сейчас с организаторами фестиваля мы обсуждаем возможность реставрации отсутствующей секции забора, а пока придется еще некоторое время потерпеть мой арт-объект, - прокомментировал художник Андрей Люблинский.

Фото: предоставлено Андреем Люблинским

Организаторы «Стенограффии» утверждают, что все работы художников заранее согласуются с Администрацией города. По словам пресс-секретаря фестиваля Екатерины Кизюн, они даже рады, что арт-объект вызвал ажиотаж в обществе и привлек внимания к внешнему виду этого забора.

- Хорошо, что мы можем сейчас обсуждать восстановление этого забора в его историческом облике. Хорошо, когда в обществе появляется дискуссия. Это такая арт-прививка. В Екатеринбурге люди готовы обсуждать такие вещи, - начала Екатерина. – В данном случае Андрей подбирал все локации и поверхности для своих работ самостоятельно, но мы согласовали их. Мы проверяем, чтобы поверхность не была в списке культурного наследия, и поэтому у нас не было проблем согласования именно этого участка, где появился арт-объект.

Команда «Стенограффии» собирается вынести этот вопрос на обсуждения и в дальнейшем отреставрировать забор.

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