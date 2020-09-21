Хайпа ради: уральский бизнесмен объяснил, зачем его сын смял трактором легковушку

Все произошло в поселке Калиново. Фото: сркиншот видео паблика Шёпот улиц | Новоуральск

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в поселке Калиново в Свердловской области. Там сын бизнесмена из Новоуральска по имени Дмитрий сел на трактор и смял Daewoo Nexia, превратив легковушку в груду металла.

Как сообщал паблик Шёпот улиц | Новоуральск, парня, сидевшего за рулем трактора, зовут Дмитрий. Он - сын бизнесмена Эдуарда Однораленко, а раздавленный авто принадлежал водителю предпринимателя по имени Николай.

Мы дозвонились до Эдуарда Однораленко. Он рассказал, что сейчас находится на Алтае, но уже успел посмотреть опубликованный в соцсети ролик.

- Ну что тут сказать… Просто два дурочка! Один молодой, второй немного постарше. Просто решили таким способом заработать «лайки», - уверен Эдуард Однораленко.

По его словам, никакого конфликта между его сыном и владельцем Daewoo Nexia не было. Бизнесмен также уточнил, что эту легковушку Николай купил в прошлом году за 30 тысяч рублей. Автомобиль постоянно ломался и, возможно, водитель просто решил таким способом «утилизировать» автомобиль, а заодно и собрать «лайков» в соцсетях.