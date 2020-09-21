Наказал работника: на Урале сын бизнесмена на тракторе смял легковушку

Вряд ли легковушка подлежит восстановлению. Фото: скриншот

В закрытом городе Свердловской области Новоуральске сын местного бизнесмена раздавил иномарку своего подчиненного. Для этого мужчина сел в трактор и искорежил синюю Daewoo Nexia до неузнаваемости. Очевидец происходящего снял все на видео.

По словам автора ролика, за рулем трактора был младший сын местного предпринимателя Однораленко Дмитрий. А легковушка принадлежит его водителю Николаю. Стоит отметить, что согласно открытым источникам, в Новоуральске действительно есть ИП с такой фамилией.

Мы готовы выслушать версии случившегося у любой стороны данного конфликта.

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