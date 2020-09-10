Уральский полпред вмешался в ситуацию с изъятием детей у матери-одиночки, работающей почтальоном

Женщина в одиночку поднимала двоих детей на скромную зарплату Фото: Евгения ГУСЕВА

Полпред президента России в Уральской федеральном округе Николай Цуканов решил вмешаться в судьбу детей, которых отобрали у матери-одиночки из Екатеринбурга.

Айша Репнякова работает в почтальоном и одна воспитывает двоих детей. Скромной зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. На это пожаловался родственник. В итоге в сентябре 2019 года управление социальной политики по Верх-Исетскому району Екатеринбурга изъяло двоих детей у Айши Репняковой.

- В течение года женщина пытается оспорить решение и вернуть детей, которые проживают в детском реабилитационном центре «Каравелла», - рассказывают в пресс-службе уральского полпреда.

Николай Цуканов обратил внимание на эту ситуацию поручил главному федеральному инспектору по Свердловской области тщательно изучить эту ситуацию, а также внимательно проанализировать: были ли основания для изъятия детей из семьи.

Согласно доклад федерального инспектора, алкоголя и насилия в семье Айшы Репняковой не было, а о детях заботились.

Сейчас, когда дети находятся в реабилитационном центре, женщина навещает их три-четыре раза в месяц.

- Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений. Изъятие детей из семьи — это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями, - отметил Николай Цуканов.

Также полпред обсудил сложную жизненную ситуацию с руководством уральского отделения «Почты России».

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