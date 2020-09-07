«Определились с местом съемок»: Михаил Боярский, Николай Дроздов и «Уральские пельмени» отправятся в поход по Уралу

В съемках примут участие Николай Дроздов и Михаил Боярский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создатели фильма «День отца» определились с местом съемки. Теперь уже точно известно, что картина будет полностью сниматься на Среднем Урале. Недавно продюсер и актер Александр Златопольский объявил место локации съемок.

- Снимать мы будем в окрестностях Нижнего Тагила, в туристическом кластере «Гора Белая». Сюжет фильма будет связан с походом, нам нужны были красивые уральские виды, - объяснил «Комсомольской правде-Екатеринбург» продюсер. – Мы уже успели подтвердить участие всех актеров, которых заявляли ранее. Только вот Николай Дроздов остается под вопросом. Из-за возраста он тяжело перенесет дорогу до Екатеринбурга. Но мы придумаем, как решить этот вопрос. Возможно, снимем его в Москве.

Картина с рабочим названием «День отца» посвящена вечному спору между поколениями. По сюжету родители отправятся вместе со своими детьми в поход. Из-за недопонимания участники экспедиции попадают в различные передряги, и только терпение и сплоченность помогут им из них выбраться.

Создатели картины выбрали место для съемок. Фото: Instagram

Продюсер фильма Александр Златопольский, выбрал местом съемок Свердловскую область, так как сам родился и вырос в Екатеринбурге.

- Сами съемки фильма пройдут в мае-июне 2021 года. Затем мы берем год на монтаж и озвучку. Фильм «День отца» появится в большом прокате весной 2022 года. Премьера обязательно состоится в Екатеринбурге, - отметил автор фильма.

В киноленте примут участие знаменитые российские актеры. Сниматься согласились артисты шоу «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, Михаил Боярский, который сыграет учителя ОБЖ, другой «мушкетер» Валентин Смирнитский, телеведущий Николай Дроздов, актер программы «Шесть кадров» Сергей Дорогов, ну и сам Александр Златопольский.