«Уральские пельмени» отсудили у своего бывшего директора Сергея Нетиевского почти миллион рублей

Юристы «Уральских юмористов» планируют дальше судиться с Сергеем Нетиевским за авторские права и использования товарного знака коллектива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актеры шоу «Уральские пельмени» до сих пор судятся со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. Накануне юмористы выиграли очередное дело против своего коллеги. 27 августа Кассационный суд Москвы подтвердил решение, которое раннее приняли в двух инстанциях, о выплате «пельменям» 870 тысяч рублей.

По мнению юмористов, Сергей Нетиевский присвоил себе деньги за самый первый совместный концерт «Уральских пельменей». В 2009 году на канале СТС вышел выпуск «16 лет вместе» и с тех пор команду стали регулярно показывать по ТВ.

- Когда-то Нетиевский присвоил себе самый первый концерт команды «16 лет вместе». Он уже проиграл два суда. Первый на основные деньги, порядка 5 миллионов рублей. Он их уже заплатил. А это уже был второй суд, некий бонус за просмотры этого концерта на телевидении. Выиграть и этот суд он теоретически не мог. В одном процессе он заявил, что у него документы похищены, в другом он их находит. Все бумаги приносит в последний момент. Мы делаем вывод, что Нетиевский занимается оттягиванием всех негативных последствий связанных с банкротством его юридических лиц «Фест Хенд Медиа» и «Идеи Фикс Медиа». У обеих этих компаний арестованы счета. То есть он, как я уже сказал, оттягивает вопрос банкротства себя и компаний, - прокомментировал Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей».

Юристы «Уральских юмористов» планируют дальше судиться с Сергеем Нетиевским за авторские права и использования товарного знака коллектива.

«Комсомольская правда» запросила комментарий у Сергея Нетиевского по этому вопросу.

- Факты бесформенны, каждый придает им свою окраску. Моя компания ООО «Фест Хенд Медиа» проиграла суд на 700 тысяч рублей, причем по тем действиям, которые совершил в 2012 году Орлов Евгений, будучи ее директором. Сейчас он использовал эти факты против компании и пытается «белое» представить за «черное», но по законодательству ответственность за действия компании лежит на генеральном директоре, производившим сделки, ответил Сергей Нетиевский. - Орлов может делать и говорить про меня в СМИ что угодно, я же знаю, что происходит и вижу всю картину целиком, знаю кто он, что он сделал. Знаю суть происходящего, знаю мотивы его публикаций. Для меня это не более, чем «ветер слов», отвлекающая информация. «Цыплят по осени считают». Главные суды начнутся в сентябре! Орлов вывел 73 старых программы «Уральские пельмени» на вновь созданную компанию, которая продала этот контент на СТС, получив свыше 400 млн рублей. Я же, как актер и автор этих программ не давал разрешения на использование и ничего не получаю за такое использование с 2016 года. Мои юристы на основании договоров предъявили 2-а иска к компании ООО «Уральские пельмени продакшн» на 56 млн и на 9 млн рублей. Но это всего лишь деньги. Я благодарен моим бывшим коллегам за совместное творчество с 1994-2015 годы, которое до сих пор радует зрителей. Это было здорово.

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