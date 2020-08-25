В Екатеринбурге вынесли приговор мерзавцу, зарезавшему двухлетнюю внучку из-за разлитого спирта

Окулов хотел выпить спирт, но его разлила внучка сожительницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд вынес приговор 42-летнему жителю Ирбита Александру Окулову. В марте 2019 года мужчина жестоко убил двухлетнюю внучку своей сожительницы. Трагедия произошла, когда хозяйка квартиры ушла на работу в ночную смену, оставив трехлетнего внука с сестрой под присмотром гражданского мужа.

Страшно представить, но мерзавец расправился с малышкой из-за шкалика спирта. А трехлетний братик девочки стал невольным свидетелем убийства.

- Вечером 23 марта мужчина налил себе в кружку спиртосодержащую жидкость. В это время 2-летняя внучка, игравшая в этот момент в комнате, случайно опрокинула ее со стола. Из-за разлитого алкоголя мужчина пришел в ярость и нанес девочке 19 ножевых ранений, - напоминают обстоятельства дела в суде.

Окулов не пытался сбежать с места преступления, а сам вызвал полицию.

- Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции территориального ОВД. Задержанный ранее судим за преступление против личности, - сообщал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Александр Окулов не признал вину, а вместо раскаяния придумал небылицу. Кроме этого он обвинил в убийстве родного отца девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе приговора судья отметил, что Окулов причинил девочке сильные страдания. Всего же на теле ребенка насчитали 47 ударов от кухонного ножа. Свою вину Александр не признал, заявив, что обнаружил девочку мертвой на кухне. А возможным убийцей считает родного отца малышки. Якобы, тот мог убить дочь из личной неприязни.

Кроме этого Окулова раздражали маленькие дети. Как оказалось, девочка сначала разлила спирт, а затем опрокинула кружку с пивом. Александр пошел за тряпкой, чтобы вымыть пол. Но потом вновь увидел бегающую по квартире девочку и пришел в ярость.

Суд признал Окулова виновным в убийстве малолетней и приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того он должен будет выплатить 74 тысячи судебных издержек.