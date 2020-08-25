Ударил 19 раз ножом: в Екатеринбурге вынесут приговор убийце двухлетней девочки

По версии органов предварительного расследования, мужчина жестоко расправился с 2-летней девочкой из-за того, что ребенок случайно опрокинул емкость с алкоголем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 августа 2020, в Свердловском областном суде огласят приговор 42-летнему жителю Ирбита Александру Окулову. Уральца обвиняют в убийстве двухлетней девочки.

Как ранее писала «Комсомолка», мужчина расправился с внучкой своей сожительницы после того, как девочка разлила спирт.

.- Из-за разлитого алкоголя мужчина пришел в ярость и нанес девочке 19 ножевых ранений, - отметили в пресс-службе областного суда.

Кроме этого указывается, что ребенок был убит на глазах трехлетнего брата девочки.

- Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции территориального ОВД. Задержанный ранее судим за преступление против личности, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Александру Окулову грозит пожизненный срок.