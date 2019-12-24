2019-12-24T07:52:17+03:00
Происшествия

Уральцу, который убил двухлетнюю малышку за то, что она разбила кружку со спиртом, грозит пожизненное

Мужчина нанес ей не менее 48 ударов ножом в голову и грудь
Мария Трапезникова
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Мужчине грозит пожизненноеМужчине грозит пожизненноеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском областном суде рассматривается дело о жестоком убийстве двухлетней девочки в Ирбите, которую зарезал собственный отчим. Он нанес малышке не менее 48 ударов ножом в голову и грудь

Все произошло 23 марта во время пьяного застолья, когда он вместе со своей падчерицей, матерью детей, распивал алкоголь. Чуть позже женщина ушла на работу, оставив двух малышей на его попечении, а мужчина продолжил пить.

- Находящаяся рядом девочка в ходе игры опрокинула его кружку с алкоголем. Чтобы сделать ей больно, мужчина толкнул ее в грудь, отчего она упала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После чего снова налил спирт в кружку и снова поставил на стол. А ребенок снова случайно ее опрокинул.

И тогда пьяного мужчину обуяла ярость: понимая, что ее трехлетний брат все видит, он схватил девочку за шею и выволок в коридор, после чего, взяв кухонный нож, нанес ей не менее 48 ударов в грудь и голову и еще не меньше 15 раз ударил девочку о холодильник. Малышка погибла на месте.

- После задержания он выдвигал версию о том, что уснул и не знал, кто совершил убийство малышки. Но после того, как в ходе допроса ему был задан вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри, и он ее сам открыл полиции, мужчина признал вину, - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело было передано в Свердловский областной суд. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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