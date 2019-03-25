На Урале мужчина зарезал двухлетнюю девочку за то, что она разбила пузырек спирта
В Ирбите по «горячим следам» задержали 39-летнего Александра Меркулова (фамилия изменена – прим.ред.). Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, в минувшие выходные мужчина убил двухлетнюю дочку своей сожительницы.
- Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции территориального ОВД. Задержанный ранее судим за преступление против личности, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
Все произошло в ночь на 24 марта, когда мать малышки ушла работать в ночную смену и оставила ребенка с отчимом.
- Девочка случайно разбила шкалик, - рассказывает источник «КП». – Александр пьянствовал уже две недели и пришел в ярость, когда увидел разбитую бутылку. Он взял кухонный нож и девять раз ударил девочку в грудь и голову.
Новость о жестокой расправе шокировала маленький уральский город. Фото: соцсети
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней, совершённое с особой жестокостью».
- По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. В ходе осмотра места происшествия предполагаемое орудие убийства изъято. Кроме того, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области
Напомним, что менее месяца назад в этом же городе мужчина застрелил жену на глазах у сына.
ИСТОЧНИК KP.RU