На Урале мужчина зарезал двухлетнюю девочку за то, что она разбила пузырек спирта

В Ирбите по «горячим следам» задержали 39-летнего Александра Меркулова (фамилия изменена – прим.ред.). Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, в минувшие выходные мужчина убил двухлетнюю дочку своей сожительницы.

- Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции территориального ОВД. Задержанный ранее судим за преступление против личности, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Все произошло в ночь на 24 марта, когда мать малышки ушла работать в ночную смену и оставила ребенка с отчимом.

- Девочка случайно разбила шкалик, - рассказывает источник «КП». – Александр пьянствовал уже две недели и пришел в ярость, когда увидел разбитую бутылку. Он взял кухонный нож и девять раз ударил девочку в грудь и голову.

Новость о жестокой расправе шокировала маленький уральский город. Фото: соцсети

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней, совершённое с особой жестокостью».

- По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. В ходе осмотра места происшествия предполагаемое орудие убийства изъято. Кроме того, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области

Напомним, что менее месяца назад в этом же городе мужчина застрелил жену на глазах у сына.