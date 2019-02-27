Хотела уйти из семьи: на Урале мужчина застрелил жену на глазах у сына

Настоящей трагедией обернулась семейная ссора в селе Кирга Ирбитского района. Как рассказал источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, местная жительница Виктория Попова заявила своему мужу Евгению Шадрину о намерении уйти из семьи. Мужчина не стерпел обиды и взялся за охотничье ружье.

- Это произошло после обеда. Он выстрелил ей в спину на глазах у 15-летнего сына, а после попытался покончить с собой, но в итоге выжил, - рассказал источник «КП».

От полученного ранения Виктория скончалась на месте, а Евгения в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации под охраной полиции.

Село Кирга находится в 220 километрах от Екатеринбурга. Фото: Google maps

Информацию о случившемся подтвердила и соседка семьи.

- Увидела на улице машину полиции и решила узнать, что же случилось, - рассказывает женщина. – До сих пор не могу отойти от шока, село у нас маленькое – все друг друга знают.

Нам удалось также связаться с сыном Евгения и Виктории, но общаться с прессой юноша отказался. В СУ СКР по Свердловской области заявили, что прокомментируют инцидент позднее.