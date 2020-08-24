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В Свердловской области 73-летний пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз

В этом году мужчина решил ограничиться лишь экзаменом по обществознанию
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Об этом рассказала начальница отдела регионального Министерства образования Татьяна Умнова

Об этом рассказала начальница отдела регионального Министерства образования Татьяна Умнова

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области подвели итоги сдачи единого государственного экзамена. По итогам лета на Среднем Урале насчитали восемь двухсотбальников, из них половина – ученицы из Екатеринбурга. А набрать максимальный бал по одному предмету смогли сразу 140 учеников – это на 12 больше, чем в прошлом году. А вот набрать 300 баллов за три предмета никто так и не сумел.

Не обошлось и без сюрпризов. Выяснилось, что в регионе есть 73-летний пенсионер, для которого ЕГЭ уже стал делом привычки. В этом году он лишил ограничиться лишь экзаменом по обществознании.

- Он сдает Единый государственный экзамен в четвертый или пятый раз. Если раньше выбор был более широк, то в этом году он остановился на обществознании. Возможно, это было связано с минимизацией общения с другими участниками в связи с противоэпидемиологической ситуацией, - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова.

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