«Получить высший бал казалось невозможным»: в Екатеринбурге три школьницы-красавицы сдали ЕГЭ на 200 баллов

Девушки рассказали, через что им пришлось пройти ради заветных 200 баллов за два экзамена. Фото: Алексей Булатов /предоставлены героинями материала

Этот учебный год выпускникам запомнится как никакой другой. Три месяца подготовки к ЕГЭ по «Скайпу» или «Зуму», а потом еще и выпускной в режиме онлайн. На сей раз в Свердловской области лишь три человека смогли набрать наивысший бал сразу по двум предметам. И все они – представительницы прекрасного пола из гимназий Екатеринбурга. «Комсомолка» пообщалась с каждой из девушек и расспросила их о впечатлениях.

СОФЬЯ РАСПУТИНА, ГИМНАЗИЯ № 9

Классная руководительница Софьи даже не удивилась, когда ее лучшая ученица вернулась с наивысшими баллами по английскому и обществознанию. К успешной сдаче иностранного выпускница Распутина готовилась по углубленной программе с седьмого класса.

Даже когда все экзамены позади Софья буквально светится от счастья. Под прицелом телекамер признается, получить сто баллов по английскому невероятно сложно.

- По обществознанию я ожидала такой оценки, но когда пришли результаты по иностранному – прыгала от радости по всему дому! – делится гимназистка. – Про любовь к английскому могу рассказывать бесконечно, у меня это с раннего детства. Он открывает перед тобой невероятные возможности: стажировки, работу, обучение по обмену, общение с огромным количеством людей, ведение бизнеса за рубежом.

Софья Распутина и ее учительница английского языка Лариса Левашова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди у девушки поступление в Высшую школу экономики на программу двух дипломов (совместно с Лондонской школой экономики – прим.ред.). Там она сможет получить знания языка необходимые в экономике и бизнесе. Не скрывает, пока учиться хочет в России.

- Сдать ЕГЭ по английскому так хорошо я не ожидала. К сожалению, тут нужно попасть в критерии проверяющего. А это очень сложно, если не невозможно. В написании письменной части нужно быть предельно корректным. Сама не ожидала такого исхода, была очень рада, - добавила Распутина.

Кстати, помимо этих результатов, Софья может гордиться 94 баллами по профильной математике, и 82 баллами по русскому языку.

ЕВА ГРЕБЕНЦОВА, ГИМНАЗИЯ № 39

- Я четко распределяла время на подготовку к каждой дисциплине, и последний год обучения уделяла только формату ЕГЭ, - делится секретами успеха выпускница, получившая двести баллов по русскому языку и литературе.

Теперь уже бывшая гимназистка была ближе всех в Свердловской области, чтобы стать трехсотбальницей. Она сдала на 95 баллов французский язык, а обществознание – на 93.

- Так как я итак готовилась к русскому и литературе по «Скайпу», а по обществознанию на онлайн-курсах, формат заочного общения был мне хорошо знаком, - рассказывает Ева Гребенцова. - Это, напротив, кажется, мне очень удобным способом готовиться к ЕГЭ, ведь можно готовиться из дома, не отвлекаться на общение со сверстниками и развивать самодисциплину.

Ева окончила гимназию с золотой медалью. Фото: предоставлено героиней публикации

Неудивительно, что свое будущее девушка хочет связать с гуманитарными науками. Сейчас Ева выбирает между специальностями филолога и лингвиста.

- Безусловно, я была очень счастлива, увидеть заветные 100 на сайте с результатами. Для меня это было достаточно неожиданно. И если по русскому я хотела и ждала абсолютный результат, то литература меня поразила. Родители были в восторге, мы готовились к высоким баллам, но настолько высокие нам казались невозможными, - добавила девушка.

АНАСТАСИЯ КОТЫНОВА, ГИМНАЗИЯ № 35

Целенаправленную подготовку к ЕГЭ гимназистка начала еще в летние каникулы перед 11 классом. Анастасия пять лет училась в специализированном химико-биологическом классе. Свою дальнейшую судьбу она хочет связать с медициной, именно поэтому сдавала русский язык, химию и биологию. Экзамены по первым двум завершились наивысшими баллами. Биологию Настя сдала на 84 балла.

И это при том, что переход на дистанционное обучение дался Насте очень не просто.

- Для меня всегда было важно живое общение с учителем, возможность показать своё решение задачи или сочинение и получить комментарии. С переходом на онлайн-уроки эти действия однозначно усложнились, но, что самое главное, не стали невозможными. Я безмерно благодарна учителям, которые поддерживали нас в столь сложный период и которые быстро и качественно смогли перестроиться на новую модель обучения. Когда я увидела результаты, то не поверила в происходящее. Получить сто баллов для меня казалось чем-то невозможным. Осознание того, что ты сделал все без ошибок, находясь в стрессовой ситуации, на жаре в +39 градусов, это было просто «вау», - делится Анастасия Котынова.

В этом году выдача аттестатов происходила с соблюдением норм безопасности по коронавирусу. Фото: предоставлено героиней публикации

Анастасия подала документы на «Медицинскую биохимию» в УрФУ, а также в медицинские вузы Санкт-Петербурга. Жить в Северной столице – ее давняя мечта.

- «Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств», - говорил Гиппократ. И я не могу с ним не согласиться. После прохождения летней практики, организованной гимназией, я поняла, что медицина - это постоянное самосовершенствование и титанический труд. Медицина - это то, что делается ради человечества и познания. Посмотрев на героев в белых халатах, мне захотелось равняться на этих людей, влюблённых в свою работу. Я мечтаю стать врачом. Мечтаю стать достойной частью медицинского сообщества и надеюсь, что у меня это получится, - рассказала екатеринбурженка.