«Я готовилась к этому 10 лет»: красавица из элитной гимназии Екатеринбурга сдала ЕГЭ на 200 баллов

Софья Распутина углубленно изучала английский с седьмого класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В кабинете стояла 40-градусная жара, но я и мысли не допускала уйти досрочно, - вспоминает сдачу ЕГЭ по обществознанию 17-летняя Софья Распутина из гимназии № 9 Екатеринбурга. – Английский язык я также решала «от звонка до звонка», глупо уходить раньше времени, а потом жалеть об этом.

УЛЫБАЕМСЯ И ПАШЕМ

Обаятельная екатеринбурженка с милой улыбкой оправдала все возможные ожидания учителей и родителей и стала двухсотбальницей по наиболее значимым для нее предметам. Но и по основным направлениям выпускница знаменитой «девятки» не подвела – 94 балла по математике и 82 по русскому языку.

Не секрет, что набрать наивысшую оценку на экзаменах по иностранным языкам крайне сложно. Каждое задание оценивается в один бал. А на «десерт» нужно написать эссе, за которое можно получить до 40 баллов. Учителя признаются – многое зависит и от самого проверяющего.

Софья и ее учительница английского Лариса Левашова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Классная руководитель и учитель английского Распутиной Лариса Левашова не может нарадоваться успехам своей «звездочки». Заканчивать учебный год приходилось занятиями по «Зуму», но главная надежда класса не подвела и в очередной раз наглядно доказала свою любовь к английскому.

- Софья очень трудолюбивая и целеустремленная девочка с высокой мотивацией, - с восторженным взглядом начинает Лариса Борисовна. – Проводить уроки в онлайне гораздо сложнее, чем с глазу на глаз. У нас было по четыре урока в неделю, а вечером индивидуальные консультации и разбор домашних заданий. Софья первая моя ученица, которой удалось набрать 100 баллов. Это большая редкость. До этого года я была уверена, что это практически невозможно. Но теперь знаю – это реально!

МОГЛА И НЕ СДАВАТЬ ЕГЭ

О решении сдавать ЕГЭ по английскому своей учительнице Софья сообщила еще после девятого класса. Но тогда это никого не удивило – девочка изучает предмет уже 10 лет и выигрывала грант на двухнедельное обучение в Англии.

С таким бэкграундом было неудивительно узнать, что Распутина еще и золотая медалистка. Отличницей была с первого класса.

- Усиленная подготовка Сони началась с седьмого класса: участвовала в олимпиадах, в том числе и всероссийских, и брала призовые места, - говорит Лариса Левашова. – В этом и прошлом году она также выиграла всероссийскую олимпиаду школьников. Но это все не просто так, а от большого желания и силы воли. Я же представляю, как молодежи трудно заставить себя заниматься и тратить время на учебу. Секреты подготовки? Пахать и еще раз пахать, больше никаких.

Отец Софьи хотел, чтобы она пошла по его стопам в энергетическую отрасль. Но девушка не захотела связывать свою жизнь с этим, да и физику никогда не любила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама же выпускница о своих успехах рассказывает скромно. Сто баллов по английскому языку ей дались гораздо сложнее, чем по обществознанию. Благодаря победе в олимпиаде она могла и не сдавать ЕГЭ, но от очередной проверки знаний решила не отказываться.

- По обществознанию я ожидала такой оценки, но когда пришли результаты по иностранному – прыгала от радости по всему дому! – делится гимназистка. – Про любовь к английскому могу рассказывать бесконечно, у меня это с раннего детства. Он открывает перед тобой невероятные возможности: стажировки, работу, обучение по обмену, общение с огромным количеством людей, ведение бизнеса за рубежом.

Впереди у Софьи поступление в Высшую школу экономики на программу двух дипломов (совместно с Лондонской школой экономики – прим.ред.). Там она сможет получить знания языка необходимые в экономике и бизнесе. Не скрывает, пока учиться хочет России.

- Сдать ЕГЭ по английскому так хорошо я не ожидала. К сожалению, тут нужно попасть в критерии проверяющего. А это очень сложно, если не невозможно. В написании письменной части нужно быть предельно корректным. Сама не ожидала такого исхода, была очень рада, - добавила Распутина.

Помимо английского у медалистки есть и спортивное увлечение - бег. Сейчас у Софьи второй взрослый разряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в Екатеринбурге три ученицы, включая Соню, получили максимальные 200 баллов по двум предметам. «Комсомолка» обязательно про них расскажет.