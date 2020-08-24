Стало известно имя автохама, протаранившего машину бывшей жены в Екатеринбурге

Андрею Панникову грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч. Фото: СОЦСЕТИ

Автохамом, который искорежил машину бывшей жены в центре Екатеринбурга, оказался 50-летний предприниматель Андрей Панников. Хозяин черной Audi Q7 является директором туристической компании «Панавто», а также руководителем ремнтно-строительной компании «СК-96».

Как рассказали «Комсомолке» участники аварии у цирка, в момент ДТП Панников находился в неадекватном состоянии. Сейчас он находится в изоляторе при отделе полиции № 5 на улице Сакко и Ванцетти.

- Да он еле на ногах стоял! – делится сестра хозяйки Kia Cerato, которая также пострадала в аварии. – Ничего толком объяснить не мог, был сильно пьян. Сейчас его в кутузке продержат, пока не протрезвеет.

Панников протаранил Hyundai Sonata бывшей жены. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В городском управлении ГИБДД подтвердили, что Панников отказался проходить тест на алкотестере. Это значит, что ему грозит лишение прав как водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.

По словам очевидцев, ночь после аварии Андрей Панников провел в отделе полиции. Фото: СОЦСЕТИ

- При себе документов не имел, от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение на месте происшествия и прохождения медицинского освидетельствования отказался, - отмечают в Госавтоинспекции. - Данное правонарушение является одним из самых опасных, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность.

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