В Екатеринбурге водитель AUDI протаранил машину бывшей жены

После тарана иномарка влетела в отбойник Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге вечером, 23 августа, мужчина за рулем AUDI Q7 подъехал к припаркованной возле Цирка Hyundai Sonata и несколько раз протаранил ее. Из-за сильных ударов поврежденную иномарку отбросило на соседнюю Kia.

После ДТП три машины получили серьезные повреждения Фото: Олег ГАЛИМОВ

От нескольких ударов у Hyundai Sonata деформировалась левая часть, сильно поврежден капот и радиатор. Также мужчина в момент аварии сломал бордюр.

Причиной ДТП могла стать ссора Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Хорошая была машина! Он одним ударом пробил радиатор! - говорят очевидцы ДТП.

Как выяснилось, виновника аварии зовут Александр Панников, он является директором строительной компании. Машину бывшей супруги он протаранил из-за конфликта. В момент ДТП в поврежденной машине никого не было.

На место аварии выезжали спецслужбы Фото: Олег ГАЛИМОВ

На место оперативно приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции, которые задержали водителя, устроившего ДТП.