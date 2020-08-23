В Екатеринбурге водитель AUDI протаранил машину бывшей жены

После тарана иномарка влетела в отбойник
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В Екатеринбурге вечером, 23 августа, мужчина за рулем AUDI Q7 подъехал к припаркованной возле Цирка Hyundai Sonata и несколько раз протаранил ее. Из-за сильных ударов поврежденную иномарку отбросило на соседнюю Kia.
После ДТП три машины получили серьезные повреждения
Фото: Олег ГАЛИМОВ
От нескольких ударов у Hyundai Sonata деформировалась левая часть, сильно поврежден капот и радиатор. Также мужчина в момент аварии сломал бордюр.
Причиной ДТП могла стать ссора
Фото: Олег ГАЛИМОВ
- Хорошая была машина! Он одним ударом пробил радиатор! - говорят очевидцы ДТП.
Как выяснилось, виновника аварии зовут Александр Панников, он является директором строительной компании. Машину бывшей супруги он протаранил из-за конфликта. В момент ДТП в поврежденной машине никого не было.
На место аварии выезжали спецслужбы
Фото: Олег ГАЛИМОВ
На место оперативно приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции, которые задержали водителя, устроившего ДТП.
Машинам предстоит серьезный ремонт
Фото: Олег ГАЛИМОВ