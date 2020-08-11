В Екатеринбурге будут судить банду, которая похитила сына бизнесмена ради 1 миллиона рублей

На Урале будут судить банду, которая 17 лет назад похитила и убила сына бизнесмена из Нижнего Тагила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история произошла 17 лет назад в Нижнем Тагиле. Тогда в полицию обратился местный бизнесмен – его сына украли. Чтобы мальчик вернулся живым, похитителям нужно было заплатить выкуп – 1 миллион рублей.

- Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом по улице Киевская в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег, - рассказывают в Следственном комитете по Свердловской области. – Однако вскоре, опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в полицию, обвиняемые убили подростка.

Мужчины задушили мальчика веревкой. Тело подростка они вывезли на машине и спрятали в гаражах в окрестностях города.

Тело мальчика было найдено в гаражах на окраине города. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По факту убийства в январе 2003 года прокуратура завела уголовное дело. Но раскрыть преступление удалось только в конце декабре 2019 года. Тогда же сыщики вышли на след трех похитителей. Все трое проживали в Нижнем Тагиле.

- Среди задержанных - тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый по статье «грабёж» в 1999 году, тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои, - перечисляет начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – За факт «киднеппинга» и последующее убийства ребёнка злоумышленникам придётся ответить не только перед судом, вне зависимости от того, какое наказание они понесут по действующему законодательству. Уверен, их покарает и сама жизнь, как уже произошло с одним из них.

Похитителей нашли только в 2019 году. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Мужчин обвиняют по статье 105 УК РФ – «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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