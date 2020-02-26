На Урале будут судить банду, которая 17 лет назад похитила и убила сына бизнесмена из Нижнего Тагила

На Урале задержали трех мужчин, которые 17 лет назад похитили сына бизнесмена из Нижнего Тагила. 16-летний подросток пропал в январе 2003 года. И тогда же предпринимателю стали поступать угрозы. Мол, плати деньги, иначе мы убьем твоего сына. Преступники трубовали выкуп - 1 миллион рублей.

- Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом по улице Киевская в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

Однако вскоре, испугавшись, что юноша может рассказать обо всем полиции, обвиняемые убили парня.

Мужчины задушили мальчика веревкой. Тело подростка они вывезли на машине и спрятали в гаражах в окрестностях города.

По факту убийства в январе 2003 года прокуратура завела уголовное дело. Но раскрыть преступление удалось только в конце декабре 2019 года, благодаря работе сыщиков из четвёртого отдела по расследованию особо важных дел СК, а также оперативникам уголовного розыска. Всем троим сейчас по 38 лет. Все они проживали на территории Нижнего Тагила.

- При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе «детектор лжи», - гвоорит пресс-секретарь Свердловского главка полиции Валерий Горелых. - Среди задержанных есть тагильчанин по имени Евгений. Он был судим по статье "грабёж" в 1999 году, тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньон Антон был судим в 2014 году по статье "незаконный оборот наркотиков", суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год. Третий Владимир был неоднократно судим за кражи, грабежи и разбои. За факт "киднеппинга" и последующее убийства ребёнка злоумышленникам придётся ответить не только перед судом, вне зависимости от того, какое наказание они понесут по действующему законодательству. Уверен, их покарает и сама жизнь, как уже произошло с одним из них.

В настоящее время двух мужчин отправили в СИЗО до мая. Третьему участнику банды мера пресечения не избиралась, так как у него есть инвалидность I группы. Их обвиняют убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

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