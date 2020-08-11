Плавает только с мамой: в океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок

Малышка Ариэль уже осваивается, резвится, играет с мамой в бассейне. Фото: океанариум Екатеринбурга

В океанариуме Екатеринбурга пополнение – родился дельфиненок. Сотрудники показали видео Ариэль, когда малышке исполнился месяц. Как рассказала «КП» директор Екатерина Поканазьева, маму на время отстранили от участия в развлекательных шоу-программах. Сейчас она оберегает новорожденную и кормит молоком.

- Для Урала это поистине уникальный случаи . Самка черноморской афалины вынашивает детеныша 12 месяцев. Благодаря слаженной работе нашей команды и созданным, максимально благоприятным, условиям у нас появился уже второй малыш, - отметила Екатерина Поканазьева.

Океанариум Екатеринбурга долгое время был закрыт для посещения из-за ограничений по коронавирусу. Но с 1 августа, после ослабления карантина, он снова открыл свои двери, как и торговые центры Свердловской области.

- Получился подарок от губернатора в ночь моего дня рождения, - радостно делится директор океанариума.

О том, как океанариуму приходилось сводить концы с концами на протяжении четырех месяцев, вы можете прочитать в нашем репортаже.

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