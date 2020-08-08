«105 человек в реанимации»: в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 178 человек

Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22 083 случаев COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 178 уральцев. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Кроме того, в регионе диагностировано еще семь смертей пациентов с коронавирусом. Всего за время вспышки коронавируса в регионе скончались 322 человека, у которых был диагностирован COVID-19.

- Состояние 115 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

Состояние еще 278 больных врачи оценивают как средней тяжести. Состояние остальных пациентов – удовлетворительное.

Всего за время вспышки пандемии коронавируса в Свердловской области зафиксировано 22083 случаев COVID-19. Общее число пациентов, выписанных из больниц, достигло 18398 человек.

Коронавирусом болеют не только простые люди, но и медиаперсоны. Недавно стало известно, что заразу подхватил прославленный биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин и вся его семья.