Кирилл Панченко отказал «Уралу» и перейдет в «Тамбов»

Всего за «Динамо» на счету Кирилла Панченко 103 игры и 37 голов. Фото: пресс-служба ФК «Динамо»

Российский нападающий Кирилл Панченко в ближайшее время перейдет в «Тамбов». Появившиеся в Сети слухи подтвердил тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев. Специалист признался, что бывший игрок ЦСКА и «Динамо» был одной из главных трансферных целей на межсезонье.

- Кирилл входил в сферу наших интересов, но в последний момент предпочел уйти в «Тамбов», - рассказал в ходе пресс-конференции Матвеев. – Очень не просто в такой короткий срок набрать качественных футболистов на места тех, кто покинул команду.

Минувший сезон «Урал» завершил на 11-м месте в чемпионате страны. Также команда осталась в шаге от финала Кубка страны, проиграв в полуфинале «Химкам» 1:3. После этого поражения главный тренер Дмитрий Парфенов и двое его помощников были уволены.

По окончании первенства команду покинули Павел Погребняк, Михал Кухарчик, Мацей Вилюш и Петрус Бумаль. Также впервые стало известно, что легендарный капитан «Урала» Артем Фидлер больше не выйдет на поле. 37-летний полузащитник завершил карьеру, но получит работу в структуре клуба.

Накануне клуб объявил о подписании договора аренды со сменщиком Игоря Акинфеева Ильей Помазуном. Голкипер ЦСКА уже прилетел в Екатеринбург и провел первую тренировку с командой.