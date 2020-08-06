Боец Петр Ян обошел Конора Макгрегора в рейтинге игры UFC 4

Сегодня ночью разработчик опубликовал собственный рейтинг бойцов UFC, и Пётр Ян идёт там на 19-й позиции. Фото: EA Sport

Чемпион в легчайшем весе Петр Ян появится в новой игре в UFC 4. Разработчик EA опубликовал собственный рейтинг бойцов, и Пётр Ян идёт там на 19-й позиции. Сразу за ним расположился ирландец Конор МакГрегор.

Петр Ян вошел в список лучших бойцов нового симулятора MMA. Фото: EA Sport

В первой десятке лучших бойцов расположился непобедимый чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

- О том, что Ян появится в игре стало известно еще в июне прошлого года. В Чикаго уральца пригласили на специальную фотосессию, которая стала базой для создания компьютерного персонажа. Тогда многие считали, что виртуальный Петр войдет в последние обновление третий части симулятора, но этого так и не случилось, - сообщили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что Пётр Ян стал вторым чемпионом UFC из России. 12 июля он техническим нокаутом в пятом раунде выиграл будущего члена зала славы промоушена Жозе Альдо. С 2018 года Петр живет и тренируется в Екатеринбурге в составе клуба «Архангел Михаил».

На его счету 15 побед и одно поражение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу в ледяную прорубь»: как Екатеринбург встретил Петра Яна, ставшего чемпионом UFC (подробнее)