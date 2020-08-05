Где сделать КТ легких в Екатеринбурге: цены, адреса клиник

По данным на 5 августа 2020 года только в Свердловской области новую коронавирусную инфекцию выявили у 21 542 человек. При этом у многих заболевание проходит бессимптомно. Если вы не кашляете, у вас нет температуры и дискомфорта в области грудной клетки, отсутствуют одышка или затруднение дыхания, то с точки зрения клинического состояния вы здоровы.

Однако важно понимать, что вирус может достаточно рано поражать легкие, вызывая вирусную двустороннюю пневмонию, которая может внешне клинически у некоторых людей не проявляться. Заболевание есть, идет, но при этом клинических проявлений нет. Как выявить? Лучший способ – компьютерная томография легких, которая показывает наличие или отсутствие признаков изменения легких, типичных для болезни COVID-19.

КТ сейчас один из самых технологичных и достоверных способов диагностикиФото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛАНОВОЕ КТ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРИОСТАНОВЛЕНО

Компьютерная томография – это современный метод диагностики заболеваний с помощью рентгеновских лучей. Его особенность в отсутствии контакта с телом пациента. Органы сканируются в течение 15-20 секунд, а затем врач обрабатывает полученную информацию.

-– При компьютерной диагностике врач имеет доступ к целой серии изображений, которые не позволят оставить незамеченной какую-либо патологию, – рассказывает Ольга Викторовна Колмакова, заведующая рентгенологическим отделением Новой больницы. КТ позволяет диагностировать изменения, которые невозможно визуализировать другими способами диагностики. В случае с коронавирусной инфекцией компьютерная томография показывает характерные затемнения, например симптом «матового стекла». Их объем, характер и динамику можно отследить только с помощью компьютерной томографии.

В период пандемии коронавируса государственные больницы Екатеринбурга делают КТ только по назначению врача.

– Пока плановая компьютерная томография в больницах не осуществляется. Данное услуга предоставляется только тем пациентам, которым это показано по здоровью, – объясняет пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

Платные клиники приостановили оказание данной услуги в период пандемии. Частные больницы предлагают пациентам, желающим пройти плановое КТ, записаться в лист ожидания. По мере снятия ограничений, они сделают обзвон.

Плановое КТ во время пандемии временно приостановленноФото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ КТ ЛЕГКИХ, ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЛ COVID-19

Некоторые частные клиники предоставляют возможность сделать компьютерную томографию тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию и желает сделать дальнейшую диагностику. Однако для проведения КТ есть определенные условия: наличие выписки, отрицательные тесты, температура ниже 37 градусов.

– 25-50 % поражения легочной ткани соответствуют среднетяжелому течению коронавирусной инфекции и двухсторонней полисегментарной пневмонии как осложнению инфекции, – комментирует Наталья Александровна Эсаулова, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук. – При этом у 70% пациентов заболевание протекает бессимптомно даже при появлении изменений в легочной ткани. Здесь важно обращать внимание на сочетание изменений в легочной ткани и наличие клинических проявлений болезни: лихорадки, одышки, астении. В 85-90% случаев обнаруженные в ходе компьютерной томографии изменения, регрессируют на фоне терапии, реабилитации и с течением времени.

Частные клиники Екатеринбурга, в которых можно сделать КТ:

1.«Новая Больница»

На данный момент делают КТ органов грудной клетки для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Адрес: ул. Заводская, 29

Телефон: +7 (343) 355-56-57

Стоимость: от 3000 рублей

Сайт: https://newhospital.ru/kt/kt-grudnoy-kletki/

2. Медицинский центр УГМК-Здоровье

Предлагают пациентам, желающим сделать КТ, записаться в лист ожидания. По мере снятия ограничений, они сделают обзвон.

Адрес: ул. Викулова, д. 33, к. 2

Телефон: +7 (343) 317-12-43

Стоимость: 4500 рублей

Сайт: https://www.ugmk-clinic.ru/service/kompiuternaia-tomografiia/

3. «Клиника сердца»

Адрес: ул. 8 марта, д. 78а, кор. 1

Телефон: +7 (343) 295-13-53, +7 (343) 251-13-29

Частные больницы предлагают пациентам, желающим пройти плановое КТ, записаться в лист ожиданияФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость: от 4900 рублей

Сайт: https://hclinic.ru/services/price_list/kt-diagnostika.php

4. Медицинский центр «Парацельс»:

Адрес: ул. Викулова, д. 33, к. 2

Телефон: +7 (343) 272-03-03

Сайт: http://mc-paracels.ru/service/170

Стоимость: 4000 рублей