«Влетел на парковку на скорости 140 км/час»: стали известны подробности жесткого ДТП с такси в Кольцово

Минувшим вечером, 4 августа, прямо у аэропорта Кольцово произошло жесткое ДТП. Водитель иномарки Volkswagen Polo, которая, к тому же, являлась машиной такси, на гигантской скорости влетел на парковку и зацепился за бордюр. Его не остановило ни специальное ограждение, ни дерево, стоящее на пути. Удар пришелся с такой силой, что из автомобиля буквально вырвало двигатель. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали подробности жуткой аварии, в которой пострадали два человека. Кроме дерева и парковки, пострадали еще две стоящие рядом с местом аварии иномарки - Skoda и Hyundai.

- В результате ДТП травмы получили: водитель Volkswagen, его доставили в ГКБ №36 с переломом ноги, а также пассажиром этого же авто – его госпитализировали в ту же больницу с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794376" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП у аэропорта "Кольцово" где машина разнеснесла полпарковки.Видео: Иван Храмцов (Вконтакте)

Стаж водителя, который устроил жесткую аварию, составляет 17 лет. Пассажир такси рассказал, что заказал машину через мобильное приложение. По городу автомобиль ехал спокойно – со скоростью 30-40 км/час, но когда выехал на Кольцовский тракт – стал сильно гнать. По данным ГИБДД Екатеринбурга, таксист влетел на парковку Кольцово со скоростью 140 км/час.

Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз обращается ко всем водителям и просит неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу