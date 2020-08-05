2020-08-05T06:22:05+03:00
Происшествия

«Влетел на парковку на скорости 140 км/час»: стали известны подробности жесткого ДТП с такси в Кольцово

Иномарка протаранила все на своем пути, от сильного удара у машины вырвало двигатель
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером, 4 августа, прямо у аэропорта Кольцово произошло жесткое ДТП. Водитель иномарки Volkswagen Polo, которая, к тому же, являлась машиной такси, на гигантской скорости влетел на парковку и зацепился за бордюр. Его не остановило ни специальное ограждение, ни дерево, стоящее на пути. Удар пришелся с такой силой, что из автомобиля буквально вырвало двигатель. В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали подробности жуткой аварии, в которой пострадали два человека. Кроме дерева и парковки, пострадали еще две стоящие рядом с местом аварии иномарки - Skoda и Hyundai.

- В результате ДТП травмы получили: водитель Volkswagen, его доставили в ГКБ №36 с переломом ноги, а также пассажиром этого же авто – его госпитализировали в ту же больницу с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Последствия ДТП у аэропорта "Кольцово" где машина разнеснесла полпарковки.Видео: Иван Храмцов (Вконтакте)

Стаж водителя, который устроил жесткую аварию, составляет 17 лет. Пассажир такси рассказал, что заказал машину через мобильное приложение. По городу автомобиль ехал спокойно – со скоростью 30-40 км/час, но когда выехал на Кольцовский тракт – стал сильно гнать. По данным ГИБДД Екатеринбурга, таксист влетел на парковку Кольцово со скоростью 140 км/час.

Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз обращается ко всем водителям и просит неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

У машины вырвало двигатель. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

У машины вырвало двигатель. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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