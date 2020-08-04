«Чудный был автомобиль»: На парковку Кольцово на огромной скорости влетела иномарка

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:20:54+03:00

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В Екатеринбурге сегодня вечером водитель Volkswagen Polo влетел с Кольцовского тракта на парковку аэропорта Кольцово. Иномарку не остановило ни специальное ограждение, ни оказавшееся на пути дерево. Машина, снося все преграды на своем пути, растеряла много запчастей. От нее даже отлетел двигатель, который сильно помял одну из припаркованных машин.

- Volkswagen Polo вырвал по пути гранитный камень, дерево, возле которого осталась лежать рамка от номера, - рассказывает очевидец. – Ему не помешал даже столб. А дальше валяются запчасти: фары, стойки, домкрат... Чудный был автомобиль. А двигатель от него уперся в Шкоду. Очень сильно воняет бензином.

По словам очевидцев, возле места, где автомобиль остановился, все залито бензином. На видео, которое нам прислали читатели видно, что на место аварии приехали сотрудники ГИБДД и МЧС.

- При движении на большой скорости водитель не справился с управлением, допустил столкновение с другой автомашиной, в последствии чего наезд на препятствие (дерево). Пострадал водитель Volkswagen и пассажир, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/794376" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП у аэропорта "Кольцово" где машина разнеснесла полпарковки.Видео: Иван Храмцов (Вконтакте)

Водителя Volkswagen проверили на алкоголь - во время аварии он был трезв. У него диагностировали перелом ноги. Сейчас сотрудники госавтоинпекции продолжают работать на месте аварии и выяснять обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU